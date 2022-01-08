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08.01.2022  09:34   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 8 января. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №2) до 17:00 8 января,
  • ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 8 января.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк),
  • ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк),
  • ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 9 января.

Немышлянский район:

  1. ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 17:00 8 января.

Новобаварский район:

  • ул. Китаенко (ч/с),
  • ул. Шульженко (ч/с),
  • ул. Третья (ч/с),
  • ул. Карамзина (ч/с),
  • ул. Даргомыжского (ч/с),
  • ул. Новодаргомыжская (ч/с),
  • ул. Урожайная (ч/с),
  • ул. Свинаренко, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-а, 14, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 10, 14, 18, 20,
  • ул. Китаенко, 8,
  • пр. Любови Малой (Постышева), 34, 34-а,
  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 70, 83,
  • пр. Любови Малой (Постышева), 22 (п. №2, стояк),
  • ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1) до 20:00 8 января.

Шевченковский район:

  • ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 8 января,
  • пр. Независимости (Правды), 5(п. №12, стояк) до 20:00 8 января,
  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк),
  • ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 января.


Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 7 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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