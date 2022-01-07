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07.01.2022  08:42   Евгений Клочко

Набирайте тазики: в Харькове отключат воду 7 января (адреса)

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 4 (подъезд №1, стояк) до 15:00 7 января
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (подъезд №1, стояк),
  • ул. Героев Труда, 17 (подъезд №11, стояк),
  • ул. Познанская, 11-а (подъезд №1) до 17:00 7 января.

Киевский район:

  • вул. Люсинская (частный сектор) до 20:00 7 января..

Немышлянский район:

  • ул. Василия Мельникова (Межлаука), 6/1 (подъезд №2) до 17:00 7 января..;
  • ул. Танкопия, 41-б (подъезд №2, стояк) до 17:00 8 января.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (подъезд №1, стояк) до 20:00 7 января.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 75,
  • ул. Архитекторов, 24 (подъезд №2) до 17:00 7 января.
  • ул. Отакара Яроша, 59 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Клочковская, 148-а (подъезд №1, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 47 (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 7 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 6 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
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