    
Главная Новости Харькова ЖКХ В пяти районах Харькова отключат холодную воду 6 января. Список адресов
06.01.2022  08:32   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 6 января. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Московский, 298 (п. №3) до 17:00 6 января.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №2) до 20:00 6 января,
  • ул. Шекспира, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 7 января.

Новобаварский район:

  • ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №2) до 17:00 6 января.

Основянский район:

  • ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 6 января.

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 53, 53-а до 20:00 6 января,
  • ул. Клочковская, 193-а,б, 197-г до 20:00 6 января,
  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 6 января,
  • ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 6 января,
  • ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 5 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 ЖКХ Отключение отопления и горячей воды в Харькове 6 января 2022 года: адреса 05.01 ЖКХ В шести районах Харькова отключат холодную воду 5 января. Список адресов 04.01 ЖКХ В восьми районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 