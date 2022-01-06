06.01.2022 08:44 Евгений Клочко

Гадания на Рождество: как узнать имя суженого и каким будет будущее

Христиане восточного обряда Рождество Христово празднуют 7 января. Оно считается одним из важнейших православных праздников. В рождественскую ночь наши предки традиционно проводили гадание на суженого и будущего. Этим чаще всего занимались молодые незамужние девушки, которые хотели узнать имя будущего жениха или дату своего замужества.

Ночь в канун Рождества, считается, имеет магическую силу. Именно поэтому девушки собирались вместе и гадали на суженого, будущее и на исполнение желаний.

Самые популярные гадания на Рождество были среди украинской молодежи

Вариантов рождественских гаданий было много.

1. Яблочное гадание на Рождество

После Сочельника девушки собирались вместе и разрезали надвое яблоко. Если внутри, где находятся косточки, видна звезда правильной формы, значит следующий год будет счастливым.

2. Рождественское гадание на суженого

Брали миску, наполненную водой, и маленькую деревянную палочку. Перед тем, как ложиться спать, палочку клали в воду, ставили миску под кровать и говорили: "Суженый, приди меня через мостик перевести". Кто вам приснится, тот станет вашим суженым.

3. Любовное гадание на Рождество

Перед сном девушка съедала что-нибудь соленое и не запивала водой. Перед сном надо было сказать: "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Тот, кто придет во сне "напоить", тот и будет любим девушки.

4. Гадание на Рождество с сапожком

По очереди девушки бросали туфельку или сапог на дорогу. Куда "смотрит" носок обуви, оттуда придут сваты.

5. Гадание на Рождество с расческой

Под подушку надо положить расческу, произнося при этом: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Кто девушке приснится, тот ее сужен.

6. Гадание на Рождество, чтобы сбылись желания

Необходимо загадать желание и позвать кошку. Если животное переступит левой лапой порог комнаты, значит, желание исполнится, а если правой – нет.

7. Гадание на Рождество со спичками

Загадайте имя юноши, который вам нравится. По бокам спичечной коробки нужно поставить две спички, а затем поджечь. Если головки, после того как сгорели, вернутся друг к другу, значит, вы будете вместе.

8. Гадание на Рождество, чтобы узнать имя суженого

В полночь девушки выходили на улицу и спрашивали первого встречного мужа его имени. Какое он назовет, так будет называться и суженый девушки.

9. Гадание на Рождество с иглой

Нужно взять две иглы. Ушко одной смазать воском, а другую оставить так, как есть. Опустить обе в емкость с водой. Если иглы быстро пошли ко дну, ваши желания исполнятся. Если сначала упала на дно смазанная воском, а после нее другая, значит скоро встретится настоящая любовь. Если же иглы упали по разные стороны емкости, с любимым будет разлука.

10. Гадание на Рождество с зеркалами

Нужно взять два зеркала. Они должны быть одинаковыми по размерам и достаточно большими. Их ставят так, чтобы зеркала "смотрели" друг на друга. Зажигают две свечи и смотрят в одно из зеркал так, чтобы образовался длинный коридор из свечей. Говорят, что в нем можно увидеть своего суженого.

11. Карточное рождественское гадание

Под подушку перед сном девушка должна положить четырех королей и произнести: "Кто мой суженый, кто мой ряжен, тот да приснится мне во сне". Если во сне придет пиковый король, значит жених будет старым ревнивцем. Если красный — богатый и молодой. Если крестовый – щедрый. Если бубновый – сваты придут от того, к кому сердце лежит.

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