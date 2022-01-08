08.01.2022 10:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 358 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 435 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 245 118 человек. Выздоровело 232 043 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 660 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 374 человек (в том числе 358 жителей города Харькова).



28 человека заболели в Чугуевском районе, 20 – в Изюмском, 9 – в Лозовском, 2 – в Богодуховском, 1 – в Красноградском, 1 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 января.