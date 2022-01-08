Нелегалов из Кубы пограничники задержали под Харьковом (видео)

Группу «путешественников», незаконно пересекших границу с Украиной, задержали под Волчанском.
Пограничники Харьковского отряда остановили группу иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Украину, передает РЕДПОСТ.
Правоохранители, патрулировавшие границу, увидели на приграничной полосе следы людей, которые незаконно перешли со стороны РФ на территорию Украины. Определив направление и рассчитав, на каком участке могут находиться нарушители, к их поискам присоединились другие пограничные наряды и резервы.
Нелегалами оказалась группа кубинцев из 9 человек. Их задержали в районе города Волчанск. По словам иностранцев, они направлялись в Испанию.
За незаконное пересечение границы кубинцам угрожает административная ответственность, меру которой определит суд.
Комментариев: 0
Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так. Особую осторожность следует соблюдать в общении с окружающими: высок риск спровоцировать эмоциональный взрыв.
Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.
8 января в народе называли Бабьи каши, или день повитух.
влажность:
давление:
ветер: