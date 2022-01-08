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08.01.2022  11:55   Рита Парфенова

Нелегалов из Кубы пограничники задержали под Харьковом (видео)

Группу «путешественников», незаконно пересекших границу с Украиной, задержали под Волчанском.

Криминал Харьков: Группа кубинцев нелегально перешла границу

Пограничники Харьковского отряда остановили группу иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Украину, передает РЕДПОСТ.

Правоохранители, патрулировавшие границу, увидели на приграничной полосе следы людей, которые незаконно перешли со стороны РФ на территорию Украины. Определив направление и рассчитав, на каком участке могут находиться нарушители, к их поискам присоединились другие пограничные наряды и резервы.

Нелегалами оказалась группа кубинцев из 9 человек. Их задержали в районе города Волчанск. По словам иностранцев, они направлялись в Испанию.

За незаконное пересечение границы кубинцам угрожает административная ответственность, меру которой определит суд.

Напомним, ранее мы писали о том, как отсидевшего нелегала-преступника отправили домой. Принято решение о выдворении мужчины с запретом на три года въежать на ее территорию.
Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
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