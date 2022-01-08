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08.01.2022  12:55   Рита Парфенова

Харьков лидирует в открытом голосовании среди городов Украины

Всеукраинский конкурс «Город Украины. Национальный выбор-2022» стартовал в первые дни наступившего года.


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И за несколько дней онлайн-голосования Харьков вышел в лидеры, передает РЕДПОСТ.

По словам организаторов, «всеукраинский интернет-проект «Города Украины» организован для национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия украинской государственности».

Голосовать за выбранных город можно на протяжении всего года, результаты подведут 30 декабря 2022 года в 13.00 по киевскому времени.
 
Сейчас ТОП-10 рейтинга «Город Украины. Национальный выбор-2022» выглядит так:



Отдать свой голос за выбранный город можно один раз в день с одного IP-адреса. Для этого нужно зайти на сайт «Город Украины. Национальный выбор» и нажать на кнопку «голосовать» напротив выбранного города.

К слову, в прошлом году Харьков занял второе место, набрав более 38 585 голосов. А победителем стал Ивано-Франковск с 52 760 голосами

Напомним, 24 декабря начал работу сайт, на котором жители страны могут проголосовать за лучшую елку Украины.
 

Источник:   Город Украины. Национальный выбор
 Тэги:  голосование, харьков, рейтинг
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