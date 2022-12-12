12.12.2022 13:34 Рита Парфенова

Харків'яни можуть підтримати своє місто в онлайн-голосуванні

Триває всеукраїнський конкурс «Місто України. Національний вибір-2022».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «MistoUA».



Інтернет голосування визначить найпривабливіше місто України. У проекті «Місто України» може взяти участь кожен охочий.



Голосувати за обране місто можна протягом усього року, результати підіб'ють 30 грудня 2022 року о 13.00 за київським часом.



Віддати свій голос за вибране місто можна один раз на день з однієї IP-адреси. Для цього потрібно зайти на сайт «Місто України. Національний вибір» та натиснути на кнопку «голосувати» навпроти обраного міста.



На даний момент за Харків віддали свої голоси 78 201 житель України, з цим результатом наше місто знаходиться на другому місці в рейтингу.



До речі, минулого року Харків посів друге місце, набравши понад 38585 голосів. А переможцем став Івано-Франківськ із 52 760 голосами.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, чи можна буде зустріти Новий рік біля ялинки в метро.