Харків'яни можуть підтримати своє місто в онлайн-голосуванні

Триває всеукраїнський конкурс «Місто України. Національний вибір-2022».
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «MistoUA».
Інтернет голосування визначить найпривабливіше місто України. У проекті «Місто України» може взяти участь кожен охочий.
Голосувати за обране місто можна протягом усього року, результати підіб'ють 30 грудня 2022 року о 13.00 за київським часом.
Віддати свій голос за вибране місто можна один раз на день з однієї IP-адреси. Для цього потрібно зайти на сайт «Місто України. Національний вибір» та натиснути на кнопку «голосувати» навпроти обраного міста.
На даний момент за Харків віддали свої голоси 78 201 житель України, з цим результатом наше місто знаходиться на другому місці в рейтингу.
До речі, минулого року Харків посів друге місце, набравши понад 38585 голосів. А переможцем став Івано-Франківськ із 52 760 голосами.
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