12.12.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень усунули 130 позаштатних ситуацій на водоводах

Комунальники продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у складних умовах воєнного часу інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. Зокрема, за минулий тиждень ремонтники усунули 130 позаштатних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, упорядкували 90 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 16 водорозбірних колонок.

Напередодні, у неділю, зусиллями аварійників було ліквідовано 13 поривів на трубопроводах та відновлено 5 оглядових колодязів.

Зокрема, значний обсяг робіт виконали в Салтівському районі, де ліквідували дві аварійні ситуації на трубопроводах та упорядкували оглядовий колодязь. Також по три об'єкти відновили в Новобаварському та Індустріальному районах міста.

Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев, у неділю ремонтники закінчили реконструкцію складного пошкодження на пр. Перемоги.

«На місці пориву розташовано кілька інженерних комунікацій, щоб не пошкодити їх, частину робіт виконували вручну. Одразу провели благоустрій місця розриття. Також завершили поточний ремонт оглядового колодязя на вул. Новопрудній. Сьогодні запланували ремонтні роботи на водоводах на вул. Клочківській, вул. 23 Серпня та вул. Ахсарова», - зазначив Андрій Цілогородцев.

Сьогодні, 12 грудня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 21 пошкодження на мережах. Окрім Шевченківського, по три нештатні ситуації усувають у Салтівському та Новобаваському районах, по дві – у Слобідському, Холодногірському та Немишлянському.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники продовжують активними темпами відновлювати подачу води. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного господарства міста виконують висококваліфіковані майстри, адже жодні сучасні технології не замінять працю професіоналів. У своїй роботі бригади АВР застосовують передові напрацювання, а також мають у розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Все це дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями щодо ремонту об'єктів водопровідного господарства міста.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, газопостачання продовжують відновлювати у Харківській області.