12.12.2022 12:59 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 12 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 12 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 10 легковиків;

«Рава-Руська» - 20 легковиків;

«Шегині» - 50 легковиків.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 30 легковиків.

Угорщина:

«Тиса» - 8 автобусів;

«Лужанка» - 10 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 30 легковиків.

За добу 11 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 66 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – наші співвітчизники.

Нагадаємо, з 12 грудня приміські поїзди на Дергачівському напрямку курсують за оновленим розкладом.