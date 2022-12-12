Ситуація з виїздом із України 12 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 12 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 11 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 66 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – наші співвітчизники.
Нагадаємо, з 12 грудня приміські поїзди на Дергачівському напрямку курсують за оновленим розкладом.
Комментариев: 0
Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
влажность:
давление:
ветер: