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12.12.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові онук убив свою бабусю та дідуся

Між родичами виникла сварка.

Ніж
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що подія сталась у квітні 2016 року. У квартирі знаходились літнє подружжя та їхній 32-річний онук, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Між ним та старшими родичами виникла сварка, у ході якої онук схопив ніж та наніс ним по декілька ударів в область грудної клітини спочатку бабусі, а потім дідусю. Від отриманих травм потерпілі померли. 
 
Після вчинення вбивства онук обшукав квартиру та, знайшовши гроші, втік з місця події.  
 
Встановлено, що і до цього зловмисник промишляв крадіжками та грабежами. А вже за декілька днів після вбивства зловмисник вчинив новий злочин — розбійний напад на перехожого. Приставивши ніж до горла та погрожуючи, чоловік забрав у потерпілого телефон, гроші, які той мав при собі, а також примусив зняти готівку з банківської картки і віддати йому. 
 
Щоб уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник поїхав до Полтави. При цьому він порушив правила адміністративного нагляду, встановлені стосовно нього ухвалою суду. 
 
Вироком суду першої інстанції чоловіку призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Однак прокурори оскаржили зазначений вирок через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого злочину у суді апеляційної інстанції.  
 
Харківській апеляційний суд погодився з доводами прокурора та призначив чоловіку покарання у виді довічного позбавлення волі. На вказаний вирок засуджений подав касаційну скаргу. 
 
Верховний Суд поставив остаточну крапку в цій справі та підтримав позицію прокуратури, залишивши вирок суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу засудженого — без задоволення.
 
Нагадаємо, під Харковом жінка наступила на міну.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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