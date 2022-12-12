У Харкові відновлюють багатоповерхівки, зруйновані ворожими обстрілами (фото)

У житловому масиві Кулиничі, що у Немишлянському районі, відновлюють пошкоджені ворожими снарядами будинки.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, роботи проводяться в одному із будинків по вул. Грищенка.
В одній з багатоповерхівок відновлюють фасадні стіни, встановлюють балки для проведення зварювальних робіт та подальшого відновлення плит перекриття. Також у квартирах мешканців, які зазнали руйнацій, вже встановлено нові вікна.
А в іншому пошкодженому по цій вулиці будинку робітники виконують кладку внутрішніх стін у квартирах мешканців.
Нагадаємо, протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» підключили до газу 3,4 тисячі домоволодінь в деокупованих громадах області.
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