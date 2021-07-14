14.07.2021 19:41

В Харькове отсидевшего в тюрьме воришку выпроводили домой

Копы в Харькове выдворили за пределы Украины гражданина России.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 12 июля 2021 года освободился из Алексеевской колонии № 25 мужчина, отсидевший за кражу. Оснований для пребывания на территории нашего государства он не имел.

Сотрудники Управления миграционной полиции составили протокол о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине, приняв решение о принудительном возвращении иностранца на родину, запретив дальнейший въезд на Украину сроком на 3 года.

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После этого мужчину сопроводили в Генконсульство России в Харькове, где подтвердили его гражданство и предоставили необходимые документы для беспрепятственного возвращения в страну происхождения.

12 июля россиянина сопроводили к пограничному пункта пропуска «Гоптовка», через который он покинул территорию Украины.

Напомним, как ранее мы писали отсидевшего нелегала-преступника отправили домой