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28.05.2021  15:55   

Отсидевшего нелегала-преступника отправили домой: В Харькове воришку выдворили в Россию

В Харькове выдворили за пределы Украины гражданина РФ.

В Харькове выдворили в РФ воришку-нелегала. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, 27 мая 2021 года 46-летний гражданин России вышел из тюрьмы.
 
В места заключенния он угодил осенью 2017 года за воровство.
 
Никаких оснований для того, чтобы находиться на территории Украины он не имел.
 
Силовиками был составлен протокол о нарушения правил пребывания в Украине и принято решение о выдворении мужчины с запертом на три года въежать на ее территорию .
 
Экс-сидельца доставили на ПП «Гоптовка», и, сопровождаемый сотрудниками миграционной полиции он покинул территорию Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нелегал, выдворение, харьков, воровство, кража, дтп, нож
 
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