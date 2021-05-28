28.05.2021 15:55

Отсидевшего нелегала-преступника отправили домой: В Харькове воришку выдворили в Россию

В Харькове выдворили за пределы Украины гражданина РФ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, 27 мая 2021 года 46-летний гражданин России вышел из тюрьмы.

В места заключенния он угодил осенью 2017 года за воровство.

Никаких оснований для того, чтобы находиться на территории Украины он не имел.

Силовиками был составлен протокол о нарушения правил пребывания в Украине и принято решение о выдворении мужчины с запертом на три года въежать на ее территорию .

Экс-сидельца доставили на ПП «Гоптовка», и, сопровождаемый сотрудниками миграционной полиции он покинул территорию Украины.