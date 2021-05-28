28.05.2021 15:55
Отсидевшего нелегала-преступника отправили домой: В Харькове воришку выдворили в Россию
В Харькове выдворили за пределы Украины гражданина РФ.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, 27 мая 2021 года 46-летний гражданин России вышел из тюрьмы.
В места заключенния он угодил осенью 2017 года за воровство.
Никаких оснований для того, чтобы находиться на территории Украины он не имел.
Силовиками был составлен протокол о нарушения правил пребывания в Украине и принято решение о выдворении мужчины с запертом на три года въежать на ее территорию .
Экс-сидельца доставили на ПП «Гоптовка», и, сопровождаемый сотрудниками миграционной полиции он покинул территорию Украины.
Напомним, что раннее мы сообщали о нелегале с Кавказа, противозаконно вернувшемся в Украину
, о пойманных нелегалах на рынке Барабашово
и границе, прятавшемся в багажнике
, нелегале лихаче-убийце
, о тысяче выловленных
нелегалов, о сбегавших на такси
, попытке выкупить
нелегалов, перекрытии канала нелегалов
, о напавшем с ножом
.
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