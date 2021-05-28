Необычное и яркое признание в любви к родному городу высадили харьковские озеленители на склоне по улице Деревянко.
По словам зеленстроевцев, тематическая клумба имеет в длину 100 метров, высота - 5 метров. Высота сердца составляет 11 метров. Площадь всей клумбы составляет порядка 240 м2.
Контур букв и сердца выполнен декоративно-лиственными растениями, а внутреннее заполнение - красная и синяя петуния.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в планах СКП «Харьковзеленстрой» высадить в 2021 году на клумбах Харькова 2 миллиона цветов, половину из которых хотят вырастить сами.
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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