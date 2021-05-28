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28.05.2021  16:15   

В Харькове высадили цветочное признание в любви (ВИДЕО)

Необычное и яркое признание в любви к родному городу высадили харьковские озеленители на склоне по улице Деревянко.

По словам зеленстроевцев, тематическая клумба имеет в длину 100 метров, высота - 5 метров. Высота сердца составляет 11 метров. Площадь всей клумбы составляет порядка 240 м2.

Контур букв и сердца выполнен декоративно-лиственными растениями, а внутреннее заполнение - красная и синяя петуния.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в планах СКП «Харьковзеленстрой» высадить в 2021 году на клумбах Харькова 2 миллиона цветов, половину из которых хотят вырастить сами.

Тэги:  клумба, цветы, харьков
 
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