14.07.2021 20:48

Марафон "Освобождение" в Харькове пройдет 29 августа

Стартовать и финишировать участники марафона в Харькове будут на стадионе "Динамо".



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт , почти сорок лет проводится ставшее традиционным и одним из самых масштабных беговых мероприятий в Украине - марафон "Освобождение".

Он проводится ежегодно с 1985 года и посвящается Дню города и освобождению Харькова от немецко-фашистских захватчиков.

Марафон - это настоящий праздник спорта со своими славными традициями. Впервые в Украине в конце 80-х организаторы дополнили традиционный забег фишкой французов - комментаторством. За участниками двигалась машина с судьями, которые передавали информацию на стадион, где бегунов ждала группа поддержки. Во-вторых, в Харькове завели традицию награждать победителей лавровым венком. В-третьих, вдоль трассы позволили находиться болельщикам. Сама же трасса - от улицы Новгородской по Динамовской, Сумской, Белгородскому шоссе и в обратном направлении - остается неизменной на протяжении многих лет.

Однако время на месте не стоит, развивается страна в целом, Харьков и его жители в частности. Поэтому и все спортивные мероприятия, которые организовывает город, трансформируются, совершенствуются и выходят на качественно новый уровень. Касается это и марафона "Освобождение". Организаторы пригласили на мероприятие в качестве партнера одну из ведущих компаний Украины - "NEWRUN"." Верим в то, что всего за несколько лет вместе с нашими партнерами сможем сделать "Освобождение" лучшим в стране (конечно, не нарушая старых добрых традиций). И уже есть поэтому первое доказательство - регистрация марафона и его трассы в международной сетке AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов, под эгидой и по правилам которой проводятся лучшие марафоны мира!)".

Поэтому приглашаем горожан, гостей города и всех украинцев принять участие в 36-м международном марафоне "Освобождение". Регистрируйтесь и становитесь частью не только тех, кто ценит и гордится своим прошлым, но и тех, кто собственноручно создает прекрасное спортивное будущее!

Напомним, в программе соревнований - марафон, полумарафон, одиночные и командные, эстафетные и детские забеги на 10 км, 5 км, 3 км и 1 км. Регистрация здесь