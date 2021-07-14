14.07.2021 22:59 Василий Голосный
В Харькове открыли 40-летний Олимпийский фонтан у Дворца спорта (фото)
Фонтан 14 июля открыли для харьковчан и гостей города.
РЕДПОСТ (Василий Голосный)
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
. Фонтан был закрыт в течении года, потому как он пришёл в негодность.
Этот фонтан — один из самых старых в городе. Построили его накануне Олимпиады-80, в 1990-х закрыли, и он снова начал работать только в августе 2011 года, после 20-летнего перерыва. Но со временем все снова пришло в негодность. По этому год назад фонтан был снова закрыт на реконструкцию.
Коммунальщики полностью демонтировали и смонтировали заново чашу фонтана, облицевали всё полностью гранитом, форсунки полностью заменили. Поставили больше сотни RGB светильников, а также выполнили работы по благоустройству территории.
На открытии обновленного фонтана побывал и.о. мэра Игорь Терехов. Он отметил, что данный фонтан станет еще одной изюминкой Харькова.
"23 августа в День города появится очень много таких изюминок: и обновленный зоопарк и Парк Сказок. Мы делаем Харьков самым красивым городом в Украине", - подчеркнул Игорь Терехов.
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