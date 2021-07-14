В Харькове открыли 40-летний Олимпийский фонтан у Дворца спорта (фото)

14.07.2021 22:59 Василий Голосный

Фонтан 14 июля открыли для харьковчан и гостей города.

Этот фонтан — один из самых старых в городе. Построили его накануне Олимпиады-80, в 1990-х закрыли, и он снова начал работать только в августе 2011 года, после 20-летнего перерыва. Но со временем все снова пришло в негодность. По этому год назад фонтан был снова закрыт на реконструкцию.

Коммунальщики полностью демонтировали и смонтировали заново чашу фонтана, облицевали всё полностью гранитом, форсунки полностью заменили. Поставили больше сотни RGB светильников, а также выполнили работы по благоустройству территории.