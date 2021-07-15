15.07.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 15 июля

Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.

Погоду на Харьковщине продолжит формировать теплый высотный антициклон. Температурный фон будет оставаться выше нормы на 4–6°С, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+29°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +34°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +33°...+28°C (ощущается как +33°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Несмотря на то, что магнитные бури метеорологи не прогнозируют, в течение дня ожидается повышение солнечной активности. Поэтому метеозависимым людям стоит быть максимально осторожными, особенно ночью и утром.



Народные приметы. Наши предки заметили, если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья - осень наступит рано и зима будет ранней.



В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.