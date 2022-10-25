25.10.2022 13:13 Рита Парфенова

На західному кордоні затримали харків’янина у розшуку

Мешканця Харкова, який намагався незаконно потрапити до Угорщини затримали ввечері 24 жовтня військовослужбовці відділу прикордонної служби «Косине» Мукачівського загону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Невідомого чоловіка прикордонний наряд відділення «Велика Бийгань» побачив під час патрулювання близько 21 години вечора на відстані 10 метрів до кордону. Молодик не зміг пояснити мету свого перебування у прикордонні. У наплічнику чоловіка знаходились грошові кошти, особисті речі та змінний одяг.

Для проведення фільтраційних заходів спритника доставили до прикордонного підрозділу. Під час перевірки прикордонники встановили, що 21-річного харків’янина розшукують правоохоронці за скоєння злочину передбаченого ч.4 ст. 187 ККУ «Розбій».

Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Берегівського районного відділення поліції , після чого у встановленому порядку передали їм затриманого.