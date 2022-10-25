25.10.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів продовжують усувати в Харкові

Ремонтні бригади за минулий тиждень виконали близько 1,3 тис. заявок від харків’ян та усунили аварійність у 60 будинках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що усього з початку повномасштабного вторгнення від харків’ян надійшло понад 70,4 тис. звернень (з 8 125 житлових будинків). З них понад 58,7 тис. заяв - на закриття вікон, 1,7 тис. - на ремонт вхідних груп (дверей), 2,9 тис. – на ремонт стін та 6,9 тис. – на відновлення покрівель.

За інформацією департаменту, внаслідок обстрілів у 1 893 будинках пошкоджено покрівлі, у 753 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1 031 будинках – стіни, у 4 448 будинках – вікна.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни ремонтники виконали 37,4 тис. заявок харків’ян та усунули аварійність у 4 732 будинках міста Харкова. Зокрема, у 953 будинках роботи стосувалися відновлення покрівель, у 259 будинках - вхідних груп, у 174 будинках – стін та у 3,3 тис. будинків – вікон.

Нагадаємо, у Харківській області міст витримав ворожі обстріли.