    
Главная Новини Харкова ЖКГ Наслідки ворожих обстрілів продовжують усувати в Харкові
25.10.2022  13:05   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів продовжують усувати в Харкові

Ремонтні бригади за минулий тиждень виконали близько 1,3 тис. заявок від харків’ян та усунили аварійність у 60 будинках.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що усього з початку повномасштабного вторгнення від харків’ян надійшло понад 70,4 тис. звернень (з 8 125 житлових будинків). З них понад 58,7 тис. заяв - на закриття вікон, 1,7 тис. - на ремонт вхідних груп (дверей), 2,9 тис. – на ремонт стін та 6,9 тис. – на відновлення покрівель. 
 
За інформацією департаменту, внаслідок обстрілів у 1 893 будинках пошкоджено покрівлі, у 753 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1 031 будинках – стіни, у 4 448 будинках – вікна.
 
Зазначимо, з початку повномасштабної війни ремонтники виконали 37,4 тис. заявок харків’ян та усунули аварійність у 4 732 будинках міста Харкова. Зокрема, у 953 будинках роботи стосувалися відновлення покрівель, у 259 будинках - вхідних груп, у 174 будинках – стін та у 3,3 тис. будинків – вікон.
 
Нагадаємо, у Харківській області міст витримав ворожі обстріли.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 ЖКГ У Харківській області окупанти пошкодили газопровід 24.10 ЖКГ Харківські комунальники за тиждень усунули 105 аварій на трубопроводах 21.10 ЖКГ Фахівці продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 