13.01.2022 14:07 Евгений Клочко

Telegram-канал для связи с коммунальщиками создали в Харькове

Департамент жилищно-коммунального хозяйства создал телеграм-канал «ХАРЬКОВ/TRASH». С помощью него харьковчане смогут оперативно сообщать о проблемных вопросах по уборке территории города и благоустройству.



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Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета, присоединившись к городскому сообществу , харьковчане смогут сообщать о проблемных вопросах, касающихся очистки территории города от снега, льда, опавших листьев, а также вывоза ТБО, сортировки мусора и т.д.

В департаменте отметили, что все сообщения будут тщательно отрабатываться и на них будут давать ответы относительно принятых мер.

Ранее сообщалось, что в Харькове планируется создать отдельный чат в одном из мессенджеров, куда харьковчане смогут передавать свои идеи или план необходимых работ для ремонта либо реконструкции.