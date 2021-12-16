16.12.2021 14:26 Ирина Круглова

Мэр в смартфоне: Игорь Терехов планирует создать систему общественного контроля в Харькове

Мэр Харькова считает, что таким образом будет проще взаимодействовать с горожанами и узнавать проблемы конкретного микрорайона.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, такую идею обсудил руководитель города с инициативной группой. планируется создать отдельный чат в одном из мессенджеров, куда харьковчане смогут передавать свои идеи или план необходимых работ для ремонта либо реконструкции.

Также активисты подняли важный вопрос - недоделки коммунальщиков, когда работа была выполнена, но не на 100%.

"На сегодняшний день есть самая большая беда - это что-то сделать, но не доделать буквально 5%. Вот эти 5% они портят всю картину, и портит жизнь людям вот эта недоделка", - отмечает активист Павел.

Игорь Терехов отметил, что все проблемы в области жилищно-коммунального хозяйства харьковчане смогут напрямую сообщать ему.

"Вот вы живете в своем микрорайоне, все понимаете, все знаете. Я хотел бы, чтобы вы и отвечали за этот район, что нужно сделать, какие есть нужды. У меня есть одно видение развитие города, может, у вас возникнут новые интересные и креативные предложения. Поэтому предлагаю вам работать вместе со мной и развивать город", - резюмировал мэр города.

Напомним, 7 декабря Харьковский городской голова Игорь Терехов провел встречу с членами общественной организации «Безопасный Харьков». В рамках встречи стороны рассмотрели вопрос безопасности на дорогах Харькова , а также обсудили возможные пути ее повышения – реализацию инфраструктурных проектов, взаимодействие городских служб с патрульной полицией, организацию просветительской работы, направленной на популяризацию соблюдения правил дорожного движения.