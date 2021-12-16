16.12.2021 14:49 Дмитрий Колоней

Минирование: в Харькове эвакуированы десятки людей, бомб не найдено

Взрывательных устройств в Харькове обнаружено не было.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 15 декабря 2021 года около 14:45 в полицию поступила информация о заминировании помещения суда на площади Героев Небесной сотни, супермаркета в Донецком переулке, почтового отделения по Мало Гончаровской улице, жилого дома на проспекте Гагарина и железнодорожного вокзала.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления полиции. Правоохранители осмотрели около 143 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 175 человек.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что пойман минер вокзала под Харьковом и о том, что рассказал задержанный рецидивист