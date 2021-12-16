    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Минирование: в Харькове эвакуированы десятки людей, бомб не найдено
16.12.2021  14:49   Дмитрий Колоней

Минирование: в Харькове эвакуированы десятки людей, бомб не найдено

Взрывательных устройств в Харькове обнаружено не было.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 15 декабря 2021 года около 14:45 в полицию поступила информация о заминировании помещения суда на площади Героев Небесной сотни, супермаркета в Донецком переулке, почтового отделения по Мало Гончаровской улице, жилого дома на проспекте Гагарина и железнодорожного вокзала.
 
 
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления полиции. Правоохранители осмотрели около 143 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 175 человек.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что пойман минер вокзала под Харьковом и о том, что рассказал задержанный рецидивист.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, терроризм, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Криминал и происшествия Минирование: в Харькове проверены десятки тысяч квадратных метров площадей (фото) 14.12 Криминал и происшествия Минирования в Харькове на 14 декабря: взрывчатку ищут в школах и суде 13.12 Криминал и происшествия В Харькове минировали квартиру
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 