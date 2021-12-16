16.12.2021 15:05 Виталий Хиневич

В Харькове будут судить водителя грузовика, который насмерть сбил ребенка

Приближаясь к нерегулированному пешеходному переходу, водитель не снизил скорость.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 4 октября текущего года около 16:45 33-летний мужчина, находясь за рулем грузовика марки «DAF» допустил столкновение с несовершеннолетними пешеходами по улице Большая Окружная.

Приближаясь к нерегулированному пешеходному переходу, водитель не снизил скорость, в результате чего допустил наезд на 12-летних мальчиков, которые переходили дорогу по переходу. В результате один из подростков скончался в больнице, другой мальчик получил многочисленные тяжелые телесные повреждения.

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14 декабря 2021 года обвинительный акт направлен в Орджоникидзевский районный суд города Харькова.

Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, днем 4 октября на улице Большой Кольцевой в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие , в котором получили травмы несовершеннолетние.