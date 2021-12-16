16.12.2021 10:55 Евгений Клочко

На Белгородском шоссе произошло ДТП с такси: есть пострадавшие (видео)

Дорожно-транспортное происшествие в Харькове произошло на Белгородском шоссе утром, 16 декабря.

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы, автомобиль Volkswagen Jetta службы такси Bolt выехал на Белгородское шоссе со второстепенной дороги, где в это время двигался KIA Optima. В результате необдуманного маневра "кореец" влетел в "немца".

Отмечается, что пассажиры такси от удара вылетели из авто. Их в срочном порядке госпитализировали. Очевидцы также утверждают, что за рулем такси находился иностранный студент, который лишен водительских прав.

На месте работают правоохранители, все подробности происшествия выясняются.

Напомним, утром 15 декабря на перекрестке улиц Мира и Потоцкого автомобиль Kia проигнорировал требование обязательной остановки перед перекрестком и столкнулся с грузовиком МАЗ.