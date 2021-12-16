16.12.2021 11:20 Рита Парфенова

В Харькове на пешеходном переходе автомобиль чуть не задавил мужчину: что грозит водителю (видео)

На водителя, чуть не сбившего пешехода на переходе, составлен административный протокол.

Об этом соощает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.



Нарушение ПДД произошло на проспекте Льва Ландау, 181. На записи распространенного в Сети видео зафиксировано, как на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход выехал автомобиль Ford, и только мгновенная реакция пешехода предотвратила наезд.



На следующий день патрульные разыскали правонарушителя. Мужчина признался в содеянном и признал свою вину.



Инспекторы составили на гражданина административный протокол по ч.5 ст. 122 (Нарушение ПДД, что повлекло за собой создание аварийной обстановки) КУоАП. Материалы будут переданы в суд. Теперь водителю грозит штраф в сумме 1445 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей – водителей автомобилей Skoda и Hyundai, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход на улице Ахсарова в Харькове.