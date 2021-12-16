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16.12.2021  11:33   Екатерина Стрельцова

Какие документы нужны на новогодних гуляниях: комментарий харьковской мэрии

Харьковчан просят соблюдать все противоэпидемические меры во время праздничных массовых мероприятий.


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В этом году гуляния состоятся на площади Свободы и в парке Горького и там могут проверят COVID-сертификаты, заявила вице мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан во сремя брифинга с журналистами. 
 
Она отметила, что те, кто хочет посетить эти места должны придерживаться социальной дистанции и носить защитные маски. С собой, также, желательно иметь документ, который подтверждает вакцинацию или выздоровление от коронавируса. 
 
"Документ могут попросить предъявить силовые органы или представители персонала парка и заведения. Проверки обязательно будут - в разных видах: работниками учреждения или патрульной полицией", - заявила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.
 
 
Вице-мэр напомнила о необходимости вакцинироваться. Она отметила, что  по городу продолжают работать все пункты вакцинации в поликлиниках, в торговых центрах, на рынках и на вокзале.
 
Напомним, с 7 декабря и до конца года Харьковский зоопарк доступен для бесплатного посещения, но при наличии одного из ковид-документов.
 
Тэги:  covid-19, коронавирус, вакцинация, харьков
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