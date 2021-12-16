16.12.2021 11:45 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на Деревянко в Харькове: суд вынес приговор полицейскому (фото)

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор полицейскому, который на автомобиле снес столб и смертельно травмировал женщину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Реестр судебных решений.

Отмечается, что 4 сентября 2017 года около 8:10 сотрудник патрульной полиции, управляя автомобилем марки «BMW 323i» пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, в результате маневра допустил столкновение с опорой линии электропередач по улице Деревянко.

Кроме водителя в авто находилась женщина-пассажирка, на заднем сиденье транспортного средства.

От полученных тяжелых многочисленных травм она скончалась.

14 декабря 2021 года Дзержинский районный суд Харькова признал полицейского виновным в совершении смертельного ДТП, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на один год. Однако, в конечном счете, суд освободил виновного от отбывания тюремного заключения, заменив приговор на испытательный двух летний срок.

Кроме этого постановил выплатить компенсацию судебных экспертиз в размере 8 тысяч 478 гривен.

Напомним, в июле 2018 года в городе Южном произошло смертельное ДТП . Водитель автомобиля марки «Mitsubishi» сразу после столкновения с мотоциклом марки «ИЖ» покинул место дорожно-транспортного происшествия. Водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте.