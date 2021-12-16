16.12.2021 11:45 Виталий Хиневич
Смертельное ДТП на Деревянко в Харькове: суд вынес приговор полицейскому (фото)
Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор полицейскому, который на автомобиле снес столб и смертельно травмировал женщину.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Реестр судебных решений.
Отмечается, что 4 сентября 2017 года около 8:10 сотрудник патрульной полиции, управляя автомобилем марки «BMW 323i» пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, в результате маневра допустил столкновение с опорой линии электропередач по улице Деревянко.
Кроме водителя в авто находилась женщина-пассажирка, на заднем сиденье транспортного средства.
От полученных тяжелых многочисленных травм она скончалась.
14 декабря 2021 года Дзержинский районный суд Харькова признал полицейского виновным в совершении смертельного ДТП, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на один год. Однако, в конечном счете, суд освободил виновного от отбывания тюремного заключения, заменив приговор на испытательный двух летний срок.
Кроме этого постановил выплатить компенсацию судебных экспертиз в размере 8 тысяч 478 гривен.
Напомним, в июле 2018 года в городе Южном произошло смертельное ДТП
. Водитель автомобиля марки «Mitsubishi» сразу после столкновения с мотоциклом марки «ИЖ» покинул место дорожно-транспортного происшествия. Водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте.
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