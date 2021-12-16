16.12.2021 12:01 Рита Парфенова

Где купить самую дешевую елку в Украине

Сравнение цен на елочных базарах по регионам страны.

Во сколько обойдется новоголняя кра савица и готовы ли продавцы делать скидки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Сегодня.



Средняя цена по регионам – от 100 гривен за елку. Стоимость может быть выше, все зависит от породы, возраста и размера дерева.

Цены на елки в Киеве

В столицу праздничный товар завезли из Черниговской области, с Волыни и Ивано-Франковщины. Наборные елки-конструкторы и букеты из веток стоят от 50 гривен. Цена на сосны – от 150 до 600 гривен. Дороже всего стоят немецкие и закарпатские пихты – от 1000 гривен до 4000, но это зависит от размера. Цены пришлось немного поднять, говорят продавцы, потому что елки подорождали и на закупке в лесхозах – где-то на 50-60 гривен.

Цены на елки в Мариуполе

В Донецкую область елки везут из разных регионов Украины – из Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областей. Есть и местные. Цена на елки дороже прошлогодних. По словам реализаторов, где-то на 50 гривен. За пушистую красавицу больше метра просят от 350 гривен. Двухметровая елку обойдется не менее 600 гривен. Цены кусаются, признаются мариупольцы, но все равно елки покупают из-за новогодней традиции.

Цены на елки в Полтаве

На Полтавщине дешевые елки можно приоюрести в лесхозях. Там новогодняя красавица до двух метров обойдется менее чем в сотню гривен. На дерево прикрепляют чип и выдают чеки.

Цены на елки в Херсоне

Здесь елки в основном привозят из Волынской области. Цены стартуют от 350 гривен, большие новогодние деревья стоят 550 гривен. Покупатели жалуюьмя, что цепны кусаются – в прошлом году елки стартовали от 200 гривен. Местные хвойные деревца обойдутся дешевле – от 120 гривен за невысокое деревце. ПО слоам продавцов, именно их и покупают больше всего.



Напомним, на елочных базарах в Харькове цены на украинскую сосну стартуют от 200 гривен, а на крымскую — от 600. Дерево высотой метр-полтора обойдется в 400-500 гривен.