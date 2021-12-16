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16.12.2021  12:14   Рита Парфенова

Почему в "Дії" происходят сбои – разъяснения министра Федорова

У приложения "Дія" нет единой базы данных, где хранится вся информация о пользователях.

Причину сбоев в Дії назвали в Минцифре

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC News.Украина, пишет РЕДПОСТ.

По его словам, приложение государственных услуг "Дія" является «сборщиком» документов из разных разных реестров. И когда запросов много, система не выдерживает нагрузки и дает сбой.

«"Дія" не сохраняет персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет единой базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому, когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается», - пояснил министр.

Такая ситуация была на этой неделе, когда в Украине начали тестировать выдачу онлайн тысячи гривен за прививку. Люди массово подавали заявки на выплаты в "Дії" – и она упала.

Однако сбои не длятся долго, пояснил Федоров. К тому же во время сбоев документы не исчезают, а просто вовремя не подтягиваются.

Напомним, ранее мы писали, что «Дія» расширяет свои возможности. Теперь в приложении можно как сгенерировать COVID-сертификат в PDF-формате, так и оформить онлайн пенсию или прописку.

Источник:   BBC News.Украина
 Тэги:  дія, михаил федоров, сбой, харьков
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