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23.11.2021  11:49   Рита Парфенова

Взять кредит на е-документ без ведома владельца нельзя

Электронные документы в приложении «Дія» защищены от мошеннических действий.

Взять кредит на е-документ без ведома владельца нельзя. Новости Украины

Об этом в интервью телеканалу Дом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет РЕДПОСТ.

Михаил Федоров отметил, что электронные документы намного безопаснее, чем бумажные. К примеру, если мошенники попытаются взять кредит на основе электронного документа, приложение «Дія» автоматически сообщит об этом владельцу, затребовав видео- или фотоверификацию операции.

«Необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы... Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы фактически не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании... А если кто-либо попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в Дії», - сообщил Федоров.

К тому же по словам министра, история электронных операций может по умолчанию заменить документооборот.

«Мы сейчас запустили функцию, когда вы подписываете электронной подписью какие-то услуги, например, открыли ФЛП, тогда у вас в Дії отражается история подписания. Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали ранее. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией», - рассказал Федоров.

Напомним, приложение Дія обновила способ оформления СOVID-сертификатов. В процедуру генерирования документа снесли изменения: сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний.

Источник:   Корреспондент
 Тэги:  дия, электронный документ, харьков
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