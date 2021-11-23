23.11.2021 11:49 Рита Парфенова

Взять кредит на е-документ без ведома владельца нельзя

Электронные документы в приложении «Дія» защищены от мошеннических действий.

Об этом в интервью телеканалу Дом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет РЕДПОСТ.



Михаил Федоров отметил, что электронные документы намного безопаснее, чем бумажные. К примеру, если мошенники попытаются взять кредит на основе электронного документа, приложение «Дія» автоматически сообщит об этом владельцу, затребовав видео- или фотоверификацию операции.



«Необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы... Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы фактически не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании... А если кто-либо попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в Дії», - сообщил Федоров.



К тому же по словам министра, история электронных операций может по умолчанию заменить документооборот.



«Мы сейчас запустили функцию, когда вы подписываете электронной подписью какие-то услуги, например, открыли ФЛП, тогда у вас в Дії отражается история подписания. Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали ранее. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией», - рассказал Федоров.



Напомним, приложение Дія обновила способ оформления СOVID-сертификатов. В процедуру генерирования документа снесли изменения: сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний.