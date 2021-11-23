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23.11.2021  11:35   Виталий Хиневич

МОЗ назвал основное осложнение после COVID-19

Одним из негативных последствий коронавирусной инфекции является образование сгустков крови.

Осложнения от коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что медики все чаще диагностируют нарушения свертывания крови, которое приводит к тромбозу. Исследования говорят о том, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует  у большинства умерших от коронавирусной инфекции. 
 
Французские и Нидерландские исследователи также сообщают, что примерно 20-30% пациентов, которые в сложной форме перенесли COVID-19, имеют тромбоэмболические осложнения. 
 
 
В это же время механизм образования тромбов при коронавирусе продолжают изучать. 
 
Вакцинация против коронавируса минимизирует риски образования тромбов разной формы проявления. 
 
Риск формирования тромбоза вследствие перенесенной болезни в разы выше и не соразмерен с возможным риском развития тромбоза от вакцинации, которая, в свою очередь является надежным защитником от коронавируса. 
 
Напомним, для двух миллионов человек в Австрии, которые не прошли полный курс вакцинации против Covid-19, введен локдаун, поскольку страна столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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