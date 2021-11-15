15.11.2021 11:15 Евгений Клочко

Австрия вводит жесткий локдаун для невакцинированных жителей

Для двух миллионов человек в Австрии, которые не прошли полный курс вакцинации против Covid-19, введен локдаун, поскольку страна столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на BBC. Непривитым людям будет разрешено покидать дом только по определенным причинам, таким как работа или покупка продуктов питания.

Сообщается, что около 65% населения Австрии полностью вакцинировано - это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Между тем, семидневный показатель инфицирования в Австрии составляет более 800 случаев на 100 000 человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Меры, введенные в Австрии 15 ноября на фоне растущей нагрузки на больницы страны, предварительно продлятся 10 дней.

Дети в возрасте до 12 лет и люди, недавно выздоровевшие от коронавируса, будут освобождены от ответственности.

В минувшие выходные сотни людей протестовали у здания канцелярии в столице Вены, размахивая транспарантами с надписью: "Наши тела, наша свобода решать". Одна женщина-протестующая заявила, что она демонстрировала "борьбу за свои права".

"То, что здесь происходит, является полной дискриминацией", - сказала она.

Непривитым людям уже запретили посещать рестораны, парикмахерские и кинотеатры, но теперь их ожидает полная изоляция дома.

Правительство заявляет, что полиция будет проводить выборочные проверки в общественных местах для определения статуса вакцинации отдельных лиц и выписывать штрафы тем, кто будет уличен в нарушении правил.

Напомним, власти Сингапура больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны . В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы по лечению Covid-19 для всех сингапурцев, людям с противопоказаниями для вакцинации, а также владельцев долгосрочных виз, при условии, если у них не будет положительного результата теста после возвращения в Сингапур из-за границы.