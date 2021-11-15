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15.11.2021  11:15   Евгений Клочко

Австрия вводит жесткий локдаун для невакцинированных жителей

Для двух миллионов человек в Австрии, которые не прошли полный курс вакцинации против Covid-19, введен локдаун, поскольку страна столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

©GETTY IMAGES
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на BBC. Непривитым людям будет разрешено покидать дом только по определенным причинам, таким как работа или покупка продуктов питания.
 
Сообщается, что около 65% населения Австрии полностью вакцинировано - это один из самых низких показателей в Западной Европе.
 
Вакцинация в Европе
 
Между тем, семидневный показатель инфицирования в Австрии составляет более 800 случаев на 100 000 человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе.
 
Меры, введенные в Австрии 15 ноября на фоне растущей нагрузки на больницы страны, предварительно продлятся 10 дней.
 
Дети в возрасте до 12 лет и люди, недавно выздоровевшие от коронавируса, будут освобождены от ответственности.
 
 
В минувшие выходные сотни людей протестовали у здания канцелярии в столице Вены, размахивая транспарантами с надписью: "Наши тела, наша свобода решать". Одна женщина-протестующая заявила, что она демонстрировала "борьбу за свои права".
 
"То, что здесь происходит, является полной дискриминацией", - сказала она.
 
Непривитым людям уже запретили посещать рестораны, парикмахерские и кинотеатры, но теперь их ожидает полная изоляция дома.
 
Правительство заявляет, что полиция будет проводить выборочные проверки в общественных местах для определения статуса вакцинации отдельных лиц и выписывать штрафы тем, кто будет уличен в нарушении правил.
 
Напомним, власти Сингапура больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны. В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы по лечению Covid-19 для всех сингапурцев, людям с противопоказаниями для вакцинации, а также владельцев долгосрочных виз, при условии, если у них не будет положительного результата теста после возвращения в Сингапур из-за границы.
Источник:   BBC
 Тэги:  коронавирус, локдаун, австрия, харьков
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