10.11.2021 09:23 Евгений Клочко

Бельгия закрыла свои двери для туристов из Украины, но есть исключения

9 ноября Украину исключили из "белого списка" ЕС в связи с ростом числа случаев COVID-19 в последние недели.

На днях Сеть пестрила новостями о том, что даже вакцинированные украинцы больше не могут въехать в Королевство. Об этом сообщает РЕДПОСТ

Однако позже бельгийские власти пояснили, что все же сохранили право на "некритичные" поездки для тех, кто имеет украинский сертификат о вакцинации.

Об этом говорится в соответствующем королевском указе

Несмотря на то, что статья 16 этого указа запрещает "несущественные" путешествия в Бельгию (в частности туризм, поездки к друзьям, бизнес-поездки и т. п.) жителям государств, которые вычеркнуты из белого списка ЕС, в ней есть исключение для вакцинированных иностранцев.

Напомним, 9 ноября Сингапур и Украина были исключены из списка безопасных третьих стран, в отношении которых государствам-членам рекомендуется снять ограничения на поездки.

Этот шаг означает, что государствам-членам теперь рекомендуется вновь ввести ограничения на въезд для прибывающих из Сингапура и Украины, в частности для непривитых путешественников.

Решение было принято после того, как Сингапур и Украина сообщили о росте числа случаев COVID-19 в последние недели. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что только за последние 24 часа Сингапур сообщил о 2553 новых случаях заболевания COVID-19. Население страны составляет 5,686 миллиона человек. С другой стороны, Украина, насчитывающая 44,13 миллиона жителей, сообщила о 13 068 новых случаях заболевания.