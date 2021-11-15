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15.11.2021  11:01   Рита Парфенова

Пожар в бане под Харьковом тушили больше семи часов

В городе Южный под Харьковом горела баня в деревянном срубе площадью 180 квадратных метров.

Криминал Харьков: баня сгорела в городе Южный

Пять пожарно-спасательных подразделений службы ГСЧС боролись с огнем, охватившим баню на улице Соборной в городе Южном под Харьковом, сообщает РЕДПОСТ.

Возгорание возникло около половины третьего дня в воскресенье, 15 ноября. Огонь быстро охватил бревенчатое строение, и к моменту прибытия пожарных распространился на площадь около 180 квадратных метров.

Больше получаса чрезвычайникам понадобилось, чтобы локализовать пожар. В общем пожарные боролись с огнем больше семи часов – последние очаги возгорания были ликвидированы к 21:50 вечера.

Причину, по которой произошло возгорание, выяснят правоохранительные органы.

Криминал Харьков: баня сгорела в городе Южный

Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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