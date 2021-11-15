Пожар в бане под Харьковом тушили больше семи часов

В городе Южный под Харьковом горела баня в деревянном срубе площадью 180 квадратных метров.
Пять пожарно-спасательных подразделений службы ГСЧС боролись с огнем, охватившим баню на улице Соборной в городе Южном под Харьковом, сообщает РЕДПОСТ.
Возгорание возникло около половины третьего дня в воскресенье, 15 ноября. Огонь быстро охватил бревенчатое строение, и к моменту прибытия пожарных распространился на площадь около 180 квадратных метров.
Больше получаса чрезвычайникам понадобилось, чтобы локализовать пожар. В общем пожарные боролись с огнем больше семи часов – последние очаги возгорания были ликвидированы к 21:50 вечера.
Причину, по которой произошло возгорание, выяснят правоохранительные органы.
Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
Комментариев: 0
Финансы требуют серьезного подхода. И осторожнее с тратами: сегодня поход в магазин «за хлебушком» может пробить внушительную брешь в кошельке.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.
15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажность:
давление:
ветер: