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15.11.2021  11:35   Виталий Хиневич

Оплатить раньше и получить скидку: украинцам рассказали, как экономить на оплате газа

Государственная компания "Нафтогаз Украины" предоставит своим клиентам скидку на голубое топливо.

Скидки Нафтогаз
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу  "Нафтогаз Украины".
 
Отмечается, что акционное предложение действует для абонентов, которые находятся на тарифном плане "Фиксированный". 
 
 
Размер скидки составляет 1%, в случае большого потребления природного газа, эта сумма может стать весьма ощутимой. 
 
В компании сообщили, чтобы экономить на оплате газа, необходимо произвести оплату предоставленной услуги до 15 числа при помощи личного кабинета или в чат-боте фирмы. 
 
Напомним, цена на газ до завершения отопительного сезона останется на прежнем уровне. Для абонентов «Нафтогаза» она составляет 7 гривен 96 копеек за кубический метр. 
 
Источник:   Нафтогаз
 Тэги:  нафтогаз, скидка, харьков
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