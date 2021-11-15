15.11.2021 11:35 Виталий Хиневич

Оплатить раньше и получить скидку: украинцам рассказали, как экономить на оплате газа

Государственная компания "Нафтогаз Украины" предоставит своим клиентам скидку на голубое топливо.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что акционное предложение действует для абонентов, которые находятся на тарифном плане "Фиксированный".

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Размер скидки составляет 1%, в случае большого потребления природного газа, эта сумма может стать весьма ощутимой.

В компании сообщили, чтобы экономить на оплате газа, необходимо произвести оплату предоставленной услуги до 15 числа при помощи личного кабинета или в чат-боте фирмы.

Напомним, цена на газ до завершения отопительного сезона останется на прежнем уровне. Для абонентов «Нафтогаза» она составляет 7 гривен 96 копеек за кубический метр.