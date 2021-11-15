15.11.2021 11:49 Евгений Клочко

Самые большие грызуны в мире переехали в новый вольер обновленного Харьковского зоопарка (видео)

Самые большие грызуны в мире – капибары или водосвинки в Харьковском зоопарке уже имеют новые просторные апартаменты площадью 636 м².

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.

Ранее трех самцов капибары посетители могли увидеть в одном из экспозиционных вольеров Гондваны, однако это было временное жилье. Языком индейцев "капибара" означает "господин трав" и внешне напоминает гигантскую морскую свинку. Лапки капибары крепкие, с небольшими перепонками между пальцами и неострыми толстыми когтями. Взрослый зверек весит около 60 килограмм, и имеет длину более метра.

В природе капибары обитают в умеренных и тропических областях Южной Америки. Их распространение ограничивается температурным режимом и наличием воды, от которой животные редко удаляются более чем на 500 – 1000 м.

В новом зимнем вольере есть просторный бассейн, где они любят купаться в теплой воде. Капибара — полуводное животное, которое при опасности прячется в воде, скрываясь среди водной растительности и выставив на поверхность только ноздри. Отдыхать, однако, она предпочитает на суше. Благодаря таким особенностям эти удивительные животные могут оставаться в воде достаточно долго.

Кормят капибар разными растительными кормами. Они получают овощи, фрукты, зерно и свежую зелень. В настоящее время дружная компания успешно осваивает свои теплые зимние апартаменты, а вот в будущем, в летнее время, капибары будут иметь общий просторный вольер вместе с другими не менее интересными представителями животного мира нанду и тапирами.

Напомним, в Харьковском зоопарке в новый вольер ступила лапа амурского тигра Елисея. Площадь нового жилища составляет почти 5000 м². И это самые большие в Украине вольеры для амурских тигров, которые высоко оценены Европейской программой по размножению амурских тигров ЕАЗА.