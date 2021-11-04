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04.11.2021  12:45   Евгений Клочко

В Харьковском зоопарке в новый вольер ступила лапа амурского тигра Елисея

На «Тропу тигра» наконец-то вышел ее полноправный хозяин – амурский тигр Елисей.

Амурский тигр Елисей в Харьковском зоопарке
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
 
В Харьковский зоопарк Елисей прибыл в семимесячном возрасте по программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Тогда тигрёнок был чрезвычайно осторожным и пугливым. Сейчас тигру 5 лет. Но иногда он ведет себя как маленький. Показательным примером стало знакомство с новым домом.
 
Сейчас, шаг за шагом красавчик осваивает свои новые владения в экспозиции «Тропа тигра», площадь которых составляет почти 5000 м². И это самые большие в Украине вольеры для амурских тигров, которые высоко оценены Европейской программой по размножению амурских тигров ЕАЗА.
 
 
Живописные холмы, покрытые сочной зеленью, камни, коряги и бревна – все это вместе создает удивительную атмосферу. Чтобы Елисей не скучал и тренировал мышцы, в вольере установлен кормовой столб, потому что еду нужно добыть, а также разнообразные платформы для лазания. Все большее любопытство у тигра вызывает бассейн. 
 
Елисей очень любит водные процедуры и то, что связано с водой – дождь, снег – но пока даже коснуться воды не решается, относится ко всему с осторожностью. Он не спеша обходит свои владения или отдыхает, внимательно всматриваясь вдаль.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на "Тропе тигра" Харьковского зоопарка поселились самые красивые в мире утки.
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  тигр, зоопарк, харьков
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