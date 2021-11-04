04.11.2021 13:00 Виталий Хиневич

Великобритания начинает исследования нового препарата при постковидном синдроме

Первое испытание медицинского препарата успешно прошло в Великобритании.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Guardian News».

Отмечается, что медикамент настроен на активацию энергетических импульсов митохондрий.

Данное воздействие позволит пациенту, инфицированному коронавирусом, побороть усталость организма от воздействия вируса на него.

При успешном клиническом испытании препарат AXA1125 будет направлен на дополнительные исследования с целью выявления его эффективности при поражении живого организма другими штаммами вируса.

Фармакокинетика медикамента AXA1125 будет направлена на выработку аденозинтрифосфорной кислоты, которая отвечает за энергетические процессы в организме, ее активация будет проводится за счет процессов окисления, в котором участвуют митохондрии.

Напомним, коронавирусная инфекция может инфицировать внутреннее ухо и вызывать головокружение.