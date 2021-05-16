16.05.2021 09:59

Тигр Елисей из Харьковского зоопарка празднует первый юбилей

Полосатому красавцу исполнилось пять лет.



//zoo.kharkov.ua

Практически всю жизнь Елисей провел в Харькове – в наш зоопарк его доставили семимесячным котенком в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский зоопарк.

За это время полосатый хищник из тигренка весом 35 килограмм вырос в величественного 200-килограммового тигра, уверенного охотника. Елисей любит сидеть в засаде, мгновенно реагирует на любой шум или появление человека.

Но есть то, что остается неизменным. Тигр очень игривый и любопытный. Обожает играть с водой или снегом. После различных забав и настроение, и аппетит отличные. За день красавец лакомится десятью килограммами мяса (говядина, конина, птица), также в рацион входят яйца, витаминные добавки и живой корм.

Совсем скоро Елисея ждет еще один праздник – новоселье: тигр поселится в необычайной красоты локации под названием «Тропа тигра».