Полосатому красавцу исполнилось пять лет.
Практически всю жизнь Елисей провел в Харькове – в наш зоопарк его доставили семимесячным котенком в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский зоопарк.
За это время полосатый хищник из тигренка весом 35 килограмм вырос в величественного 200-килограммового тигра, уверенного охотника. Елисей любит сидеть в засаде, мгновенно реагирует на любой шум или появление человека.
Но есть то, что остается неизменным. Тигр очень игривый и любопытный. Обожает играть с водой или снегом. После различных забав и настроение, и аппетит отличные. За день красавец лакомится десятью килограммами мяса (говядина, конина, птица), также в рацион входят яйца, витаминные добавки и живой корм.
Совсем скоро Елисея ждет еще один праздник – новоселье: тигр поселится в необычайной красоты локации под названием «Тропа тигра».
Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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