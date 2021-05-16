Главная Новости Спорт В Харькове стартовал традиционный марафон: первыми бегут самые выносливые
16.05.2021  09:46   

В Харькове стартовал традиционный марафон: первыми бегут самые выносливые

В воскресенье, 16 мая, в Харькове проходит уже ставший традиционным Харьковский полумарафон.


// РЕДПОСТ

Среди среди участников кроссов как опытные профессионалы, так  и начинающие бегуны, сообщает РЕДПОСТ.

В полумарафоне предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и забег для семей с детьми на 1 км.

Всего на три забега зарегистрировалось около 1300 участников.

Маршрут полумарафона стартует и заканчивается возле станции метро «Научная» и проходит по проспекту Науки.
 
Из-за забегов в Харькове изменена схема движения общественного транспорта

Первыми на дистанции в 21 километр стартовали «марафонцы».

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Тэги:  полумарафон, харьков
 
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