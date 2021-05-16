В воскресенье, 16 мая, в Харькове проходит уже ставший традиционным Харьковский полумарафон.
Среди среди участников кроссов как опытные профессионалы, так и начинающие бегуны, сообщает РЕДПОСТ.
В полумарафоне предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и забег для семей с детьми на 1 км.
Всего на три забега зарегистрировалось около 1300 участников.
Маршрут полумарафона стартует и заканчивается возле станции метро «Научная» и проходит по проспекту Науки.
Из-за забегов в Харькове изменена схема движения общественного транспорта
Первыми на дистанции в 21 километр стартовали «марафонцы».
Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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