16.05.2021 09:46

В Харькове стартовал традиционный марафон: первыми бегут самые выносливые

В воскресенье, 16 мая, в Харькове проходит уже ставший традиционным Харьковский полумарафон.



// РЕДПОСТ

Среди среди участников кроссов как опытные профессионалы, так и начинающие бегуны, сообщает РЕДПОСТ.



В полумарафоне предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и забег для семей с детьми на 1 км.

Всего на три забега зарегистрировалось около 1300 участников.



Маршрут полумарафона стартует и заканчивается возле станции метро «Научная» и проходит по проспекту Науки.



Из-за забегов в Харькове изменена схема движения общественного транспорта



Первыми на дистанции в 21 километр стартовали «марафонцы».