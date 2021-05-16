В парке Зеленый гай прошло экологическое мероприятие "Фримаркет", в рамках которого люди могли обменяться вещами, сдать вещи на благотворительность.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Во время "Фримаркета" также проводились мастер-классы, викторины, флешмобы, игры для детей и взрослых, лекции по переработке отходов, выступления музыкальных коллективов, сообщает РЕДПОСТ.
Также во время "Фримаркета" состоялся показ одежды из вторичных материалов от харьковского дизайнера Светланы Голосной.
Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: