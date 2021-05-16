16.05.2021 09:16

Как в Харькове боролись с кризисом перепроизводства (ФОТО)

В парке Зеленый гай прошло экологическое мероприятие "Фримаркет", в рамках которого люди могли обменяться вещами, сдать вещи на благотворительность.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Во время "Фримаркета" также проводились мастер-классы, викторины, флешмобы, игры для детей и взрослых, лекции по переработке отходов, выступления музыкальных коллективов, сообщает РЕДПОСТ.

Также во время "Фримаркета" состоялся показ одежды из вторичных материалов от харьковского дизайнера Светланы Голосной.