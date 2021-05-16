16.05.2021 09:00

День света: события, история и традиции 16 мая

С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.

Эта дата знаменует годовщину первой демонстрации Теодором Майманом работы лазерного луча 16 мая 1960 года.



Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

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День биографов отмечается в годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона с его будущим биографом Джеймсом Босуэллом.



Встреча произошла в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».



Англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка», над которым Джонсон работал 9 лет.



Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его невероятно остроумные высказывания и критические замечания. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией на английском языке, популярной и читаемой и по сей день.

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Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования, подчеркнув, что его проведение представляет собой способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражения его приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире.



Также в этот день...



В 1703 году на болотистом берегу реки Невы на Заячьем острове Петром I была заложена крепость Санкт-Питер-Бурх, которая позднее стала называться Петропавловской. Эта дата считается днем рождения Санкт-Петербурга.



Еще в 19-м веке в Харькове началась борьба с незаконно установленными МАФами: 16 мая 1816 года на заседании городской думы «в присутствии новоназначенного губернатора Муратова дума постановила очистить все городские площади от шалашей, построенных без дозволения начальства и вне плана, так как они безобразят город и угрожают пожарными бедствиями…» Ярмарочные балаганы выносят на Захарьковскую площадь, уничтожают «меняльные столики», а балаганы для торговцев «красным» товаром решают строить на площадях по усмотрению губернатора.



1817 – родился Николай Костомаров, историк. «Истинная любовь историка к своему отечеству может проявляться только в строгом уважении к правде», – писал Николай Иванович. А вообще, написал он 21 том сочинений. Вершиной деятельности Костомарова стала знаменитая «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».



1849 – прусское правительство, воспользовавшись тем, что Карл Маркс еще в 1845-м вышел из прусского подданства, издало приказ о высылке его из Пруссии как иностранца. Маркс выехал в Париж, откуда вскоре также будет выслан и будет вынужден переехать в Лондон, где проживет до конца своих дней. Так призрак коммунизма и начал свое славное брожение по Европе.



1881 – в Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае.



1887 – родился Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев), русский поэт, основоположник эгофутуризма, в 1918 на вечере в Политехническом институте в Москве торжественно провоглашенный «королем поэтов». Автор сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», автобиографического романа в стихах «Колокола собора чувств». На его могиле в Таллине было выбито двустишие: «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб!» Любопытно, что с его легкой руки (или пера?) вошли в оборот великого-могучего неологизмы «изыск» и «бездарь».



1920 – Жанна д'Арк, народная героиня Франции, была канонизирована Ватиканом. Девушка из крестьянской семьи, в ходе Столетней войны возглавлявшая борьбу французов против английских захватчиков, а в 1429-м освободившая Орлеан от осады, попала в плен к бургундцам в 1430 году. Они-то и продали ее англичанам, объявившим Жанну колдуньей и по приговору церковного суда казнившим ее сожжением на костре.



1929 – впервые прошла церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Вручаемые призы стали называться «Оскарами» только с 1931 г., а тогда приз за лучшую женскую роль получила Джанет Гейнор, за мужскую – Эмиль Яннингс, а «Крылья» режиссера Уильяма Уэллмана стали фильмом-победителем. В этом немом фильме рассказывалось о влюбленных в одну женщину (ее играла Клара Боу) двух американских летчиках во время Первой мировой войны.



1938 – родился Мстислав Запашный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных.



1953 – родился Пирс Броснан, англо-американский актер, предпоследний по счету Джеймс Бонд.



1957 – родился Юрий Шевчук, поэт, композитор, певец, и, в целом, лидер группы «ДДТ».



1970 – сборная Англии по футболу, записавшая песню «Back Home» в своем исполнении, на три недели возглавила британский хит-парад. На мексиканских полях им сопутствовал меньший успех, и англичане вернулись домой, потеряв чемпионское звание.



1985 – начало антиалкогольной кампании в СССР. 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», что стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой было борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.



1986 – родилась Меган Фокс, американская актриса.



2004 – I место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана.



2008 – Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.



Именины отмечают: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.