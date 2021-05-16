16.05.2021 10:32

В Харькове взорвали заброшенный элеватор (ВИДЕО, ФОТО)

16 мая в районе Южного вокзала проходит очередной этап демонтажа заброшенного элеватора.



//suspilne.media

На момент подрыва улица была полностью перекрыта, сообщает РЕДПОСТ.



Об изменении движения автомобилей и пассажирского транспорта сообщалось заранее.

Элеватор взорвали по графику, движение транспорта было восстановлено уже к половине одиннадцатого утра.





По словам очевидцев, грохот от взрыва был слышен в центре города, на месте сообщают, что до сих пор земля трясётся под ногами в районе взрыва.





Элеватор перестал работать в 90-е, после чего стал прибежищем для экстремалов и руферов. Неоднократно там происходили несчастные случаи. В частности, 1 сентября 2016 года с заброшенного элеватора упал и разбился 22-летний парень.



Разборка всего комплекса элеватора была запланирована в несколько этапов. На первом, 18 октября 2020 года, взрывом демонтировали часть заброшенного элеватора, так называемую весовую. Бетонный каркас здания высотой около 25 метров взрывом наклонило в бок, позже его разобрала строительная техника.





Сейчас был запланирован подрыв самого здания элеватора, которое должно упасть на бок. Чере несколько недель планирутся подрыв еще одного здания, которое осталось на месте элеватора.





На территории бывшего элеватора «Жилстрой-1» планирует построить три 16-этажных здания с развитой инфраструктурой, возможно это будут гостинки.