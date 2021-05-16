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16.05.2021  11:06   

В Харькове отмечает день рождения Герой Украины Алла Коваленко

16 мая Герою Украины, Почетному гражданину города Харькова, генеральному директору Харьковской бисквитной фабрики Алле Коваленко исполнилось 73 года.

Почетная харьковчанка Алла Коваленко отмечает день рождения

С днем рождения Аллу Коваленко поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь.

«Вас знают как квалифицированного руководителя, энергичную и ответственного человека, способного успешно воплощать в жизнь смелые планы, новые решения для развития предприятия пищевой промышленности на отечественном и международном уровнях.

За годы плодотворной работы Вы получили большое уважение среди коллег и харьковчан. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех замыслов и планов!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, алла коваленко
 
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