16 мая Герою Украины, Почетному гражданину города Харькова, генеральному директору Харьковской бисквитной фабрики Алле Коваленко исполнилось 73 года.
С днем рождения Аллу Коваленко поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь.
«Вас знают как квалифицированного руководителя, энергичную и ответственного человека, способного успешно воплощать в жизнь смелые планы, новые решения для развития предприятия пищевой промышленности на отечественном и международном уровнях.
За годы плодотворной работы Вы получили большое уважение среди коллег и харьковчан. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех замыслов и планов!» - говорится в поздравлении.
Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
С 2018 года 16 мая отмечается Международный день света.
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