16.05.2021 11:06

В Харькове отмечает день рождения Герой Украины Алла Коваленко

16 мая Герою Украины, Почетному гражданину города Харькова, генеральному директору Харьковской бисквитной фабрики Алле Коваленко исполнилось 73 года.

С днем рождения Аллу Коваленко поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь.

«Вас знают как квалифицированного руководителя, энергичную и ответственного человека, способного успешно воплощать в жизнь смелые планы, новые решения для развития предприятия пищевой промышленности на отечественном и международном уровнях.



За годы плодотворной работы Вы получили большое уважение среди коллег и харьковчан. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех замыслов и планов!» - говорится в поздравлении.