04.11.2021 12:30 Евгений Клочко
Изгонял духов: На Харьковщине сын избивал свою мать
Психически нездоровый мужчина систематически издевался и избивал свою пожилую мать.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
Сообщение о невменяемом мужчине поступило правоохранителям 2 ноября. В сообщении говорилось, что житель поселка Андреевка систематически издевается над своей матерью и неоднократно угрожал ее убить.
На месте происшествия правоохранители задержали 45-летнего мужчину. 76-летнюю женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Как объяснил подозреваемый, он «изгонял духов» из женщины. Также было установлено, что горе-сын раньше находился на лечении в психбольнице.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время душегубу сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде продления нахождения под стражей.
За издевательства и угрозы лишить жизнь своей родной матери ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харькове 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать
. Мужчина нанес женщине массу ударов кулаками по лицу и голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
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