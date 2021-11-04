04.11.2021 12:30 Евгений Клочко

Изгонял духов: На Харьковщине сын избивал свою мать

Психически нездоровый мужчина систематически издевался и избивал свою пожилую мать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Сообщение о невменяемом мужчине поступило правоохранителям 2 ноября. В сообщении говорилось, что житель поселка Андреевка систематически издевается над своей матерью и неоднократно угрожал ее убить.

На месте происшествия правоохранители задержали 45-летнего мужчину. 76-летнюю женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как объяснил подозреваемый, он «изгонял духов» из женщины. Также было установлено, что горе-сын раньше находился на лечении в психбольнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время душегубу сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде продления нахождения под стражей.

За издевательства и угрозы лишить жизнь своей родной матери ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать . Мужчина нанес женщине массу ударов кулаками по лицу и голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.