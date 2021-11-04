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04.11.2021  12:14   Рита Парфенова

В Харькове оштрафовали водителя, чье нарушение выложили в Сеть

Водителя, объехавшего стоящие на светофоре машины по встречной полосе движения, оштрафовали на 510 гривен.

Криминал Харьков: По видео нарушения ПДД водителю выписали штраф

Еще один герой - нарушитель ПДД с видео, выкладываемых в соцсети и местные паблики, получил заслуженное наказание. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, оштрафован нарушитель ПДД на улице Шевченко.

Около девяти часов утра на улице Шевченко водитель автомобиля Toyota не захотел ждать зеленого сигнала светофора в собравшейся автомобильной тянучке, объехал ее по встречной полосе движения и проехал пешеходный переход на красный свет. Это нарушение зафиксировал регистратор одного из попутных автомобилей, а позже видео выложили в местные паблики.

Ролик увидели правоохранители во время мониторинга сети Интернет и разыскали нарушителя. Водитель полностью признал свою вину. В результате ему выписан штраф в размере 510 гривен.

Криминал Харьков: По видео нарушения ПДД водителю выписали штраф

Ранее мы писали, как в Харькове патрульные нашли и выписали штраф водителю, который в Харькове не пропустил автомобиль скорой помощи.  За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 3 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) водителю выписан административный штраф в сумме 680 гривен.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, полиция, харьков
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