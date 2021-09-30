30.09.2021 08:35 Рита Парфенова

Мчавшуюся с пациентом в больницу скорую не пропустил Renault: как наказали водителя в Харькове (видео)

Патрульные разыскали водителя, который в Харькове не пропустил автомобиль скорой помощи, и выписали штраф.

Очередной нарушитель правил дорожного движения установлен и на него выписан административный протокол, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Пару дней назад Центр экстренной медицинской помощи обнародовал видео с регистратора одной из машин скорой, которая госпитализировала больного в медицинское учреждение.



На записи продолжительностью в сорок секунд перед каретой скорой, ехавшей с включенной сиреной, двигается легковушка Renault, водитель которой на практически пустой трассе не собирается уступить дорогу медикам. Причем к концу записи автомобиль так и не пропустил спецтранспорт.



В Центре рассказали, что в автомобиле скорой помощи находился пациент с острым нарушением мозгового кровообращения, и для спасения его жизни была важна каждая минута.



На следующий день патрульные установили личность и разыскали нарушителя. Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаялся.



За нарушение ПДД, в частности статьи 122 части 3 КоАП (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом) водителю выписан административный штраф в сумме 680 гривен.





Ранее мы писали, как в Харькове патрульные нашли и выписали штраф водителю, чье нарушение выложили в Сеть. Водитель автомобиля Lexus, проехавший через пешеходный переход на красный сигнал светофора, прямо перед людьми, переходящим дорогу, оштрафован на 510 гривен.