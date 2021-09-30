30.09.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 30 сентября

Каким будет день – производительным или пустым – зависит от вас. Тех, кто сумеет преодолеть лень, ждут интересные знакомства и получение опыта в новых для них сферах жизни.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Представители знака в большей мере тяготеют к удовольствиям – заставить себя трудиться на благо общества им будет непросто. Единственное исключение – желание подарить окружающим приятное времяпрепровождение: на вечеринке, в театре или кафе.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцов может догнать осенняя хандра, все мысли будут крутиться вокруг любимого кресла или дивана с пледом. Подвох в том, что звезды предоставят интересные возможности, воспользоваться которыми можно, только войдя в рабочий ритм.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам звезды благоволят в финансовых вопросах. Именно сегодня представителям знака может поступить дельное предложение, сулящее крупную прибыль. А может, просто вернут старый долг.



Рак (22 июня – 23 июля)

Настроение Раков сегодня не стабильно, их будет бросать от человеколюбия к мизантропству. Впрочем, гуманизм победит, и под влиянием дружеской симпатии Раки могут совершить великодушный поступок.



Лев (24 июля – 23 августа)

Львы могут попасть в ситуацию, где от них не будет зависеть ровным счетом ничего. Если это произойдет, звезды советуют успокоиться и плыть по течению.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Настало время, когда смелые шаги, которые Девы давно хотели, но боялись сделать, принесут максимальный результат. Здоровый авантюризм, особенно в делах личных, приветствуется.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Если Весы возьмутся за организацию чего-либо, мероприятие пройдет на должном уровне. Хорошая возможность как зарекомендовать себя перед начальством, так и добиться удачи в делах личных.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День неожиданных открытий. Может, человек из окружения Скорпиона предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Скорпион совершит то, чего от него никто не ожидал.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцов ждет поворот, который способен изменить жизнь. Что это будет: встреча, предложение или случайное событие – звезды умалчивают, так что Стрельцам стоит быть наготове.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогам выбрать в главные советчики собственную интуицию – внутренний голос сегодня поможет выбрать правильный вариант действий.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Между Водолеем и близким ему человеком может пробежать черная кошка. Звезды советуют не разжигать конфликт и помнить: иногда уступить значит выиграть.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Cовет дня: проведите свободное время там, где жизнь бьет ключом. Коммуникабельность Рыб поможет им преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.