30.09.2021 07:00

День приемных родителей: события 30 сентября

В день Веры, Надежды и Любови в Украине отмечают День усыновления.

День усыновления установлен в 2008 году президентом Виктором Ющенко и впервые отмечался в 2009-м. Это национальный праздник приемных родителей, опекунов, воспитателей семейных домов детского типа, принявших под свою опеку детей, потерявших родные семьи.



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Также 30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек. Библиотечное дело еще в Киевской Руси началось в монастырях. Позже приобщением населения к печатной культуре занялось государство. На сегодняшний день в Украине насчитывается около 40 тысяч библиотек. Среди ведущих – Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Национальная парламентская библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для детей, Государственная историческая библиотека Украины и другие.



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Еще один гуманитарный праздник – Международный день переводчиков – также отмечается 30 сентября. Он учрежден в 1991 году и приурочен ко дню смерти Иеронима Стридонского – переводчика на латинский язык Ветхого и Нового Завета. Одиннадцать столетий спустя его версия признана официальным латинским текстом Священного Писания (Вульгатой). Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы.



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Всемирный день моря в этом году отмечатся 30 сентября. Тема Дня 2021 года «Моряки: залог успеха судоходства будущего». Пандемии COVID-19 вскрыла проблему человеческого фактора в торговом судоходстве. Сотни тысяч моряков из-за многомесячных контрактов не имеют возможности покинуть суда. И задача правительств обеспечить безопасную смену экипажей и внедрить установленные протоколы, которые позволяют репатриировать долгое время находящихся в море моряков и провести замену экипажей судов.



Также в этот день...



В 1452 году в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга – Библия.



1846 – Уильям Мортон, зубной врач из Бостона, впервые применил анастезию (эфир) при удалении зуба у коммерсанта Эбена Фроста. Это было первое удачное применение эфира в медицинской практике.



1928 – английский микробиолог А. Флемминг объявил об изобретении им пенициллина.



1929 – английская служба Би-би-си впервые провела телетрансляцию.



1944 – основано Агентство Франс Пресс (АFP) – одно из ведущих информационных агентств мира.



1946 – начал работу Нюрнбергский трибунал по делу о нацистских преступниках.



1964 – родилась Моника Белуччи, итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».



1975 – родилась Марион Котияр, французская актриса. Славу ей принесла роль в комедийном боевике «Такси», Марион получила «Сезара» за роль второго плана в картине «Долгая помолвка», а биографическая лента об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» (2007) принесла ей «Оскара» за лучшую женскую роль.



1997 – католическая церковь Франции публично извинилась перед евреями за то, что не подала голос протеста против нацистских преступлений в годы войны.



Именины отмечают: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.